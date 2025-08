Le vacanze di Mark Zuckerberg a Napoli il mega-yacht da 300 milioni ancorato di fronte alla Villa Comunale

Il mega-yacht Launchpad di Mr Facebook torna a Napoli per il secondo anno. In rada davanti al Lungomare di via Caracciolo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: napoli - mega - yacht - vacanze

Napoli su Garnacho, Manna in pole position: pronta una mega offerta - In casa Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importante aggiornamento sul possibile approdo di Garnacho in azzurro.

Napoli pazzo di Pio Esposito, pronta mega offerta all’Inter - Il futuro di Francesco Pio Esposito è sempre più al centro delle attenzioni del calciomercato. Il giovane attaccante classe 2005, reduce da una stagione da protagonista con lo Spezia in Serie B, ha attirato gli sguardi di molti club, ma è soprattutto il Napoli campione d’Italia a voler fare sul serio.

De Bruyne al Napoli, mega villa acquistata: il posto è mozzafiato - Sull’arrivo di Kevin De Bruyne al Napoli, di fatto, bisogna segnalare un importantissimo aggiornamento che ha sorpreso davvero tutti.

? Sono arrivati a largo di Positano, attraversando il golfo di Napoli, a largo di Ischia, Capri, Sorrento, per approdare infine in Costiera e godere di uno spettacolo paesaggistico unico al mondo. Sono due mega yacht, che hanno attirato curiosi e turisti per la Vai su Facebook

Le vacanze di Mark Zuckerberg a Napoli, il mega-yacht da 300 milioni ancorato di fronte alla Villa Comunale; Magic Johnson a Capri, le immagini spettacolari dal suo enorme yacht; Dive pop, megayacht e stelle del cinema: è qui l’estate dei vip.

Le vacanze di Mark Zuckerberg a Napoli, il mega-yacht da 300 milioni ancorato di fronte alla Villa Comunale - yacht Launchpad di Mr Facebook torna a Napoli per il secondo anno. Secondo fanpage.it

Napoli, la vacanza top secret di Zuckerberg con il superyacht - Napoli, la vacanza top secret di Zuckerberg con il superyacht a Castellammare di Stabia Cronaca 08 lug 2024 - Da tg24.sky.it