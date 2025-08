"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di venerdì 1 agosto 2025 Ariete Esprimete un desiderio e questa sera una stella cadrà per voi. Agosto inizia con il primo quarto nello Scorpione, segno che esercita un importante influsso sulla vostra vita, spinge e favorisce ogni cambiamento privato o professionale. Esiste un legame profondo tra voi, avete in comune i due astri guida, Marte e Plutone, che creano tre giorni veramente speciali per avere successo e trovare la felicità. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di venerdì 1 agosto