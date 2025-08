Le specifiche e il design di Samsung Galaxy A17 si rivelano grazie ai leak

Un recente leak avrebbe svelato il design e le specifiche tecniche di Samsung Galaxy A17, nuovo modello entry-level in arrivo in autunno. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Le specifiche e il design di Samsung Galaxy A17 si rivelano grazie ai leak

