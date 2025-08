Le sfide del presente Aprire a nuovi mercati e tornare a investire

"Il fatto che si sia arrivati ad una definizione dei dazi al 15% toglie finalmente di mezzo quel senso persistente di incertezza che è nemico del business. Meglio avere quindi un nemico certo (i dazi al 15%) che non averlo e brancolare nel buio". E' questo il punto di vista di Alessandro Laghezza, presidente dell'Associzione Spedizionieri del Porto di La Spezia, a pochi giorni dal trattato scozzese tra Von der Leyen e il tycoon. "Anche se - continua - è un elemento molto pesante che andrĂ certamente a penalizzare alcune componenti del nostro export spezzino e non solo. Non sono particolarmente pessimista sui traffici in Porto credo che possa esserci un calo dei traffici ma lieve, niente di così preoccupante.

Manfredi: «L’America’s Cup un’occasione per mostrare la capacità della città di affrontare le grandi sfide del presente» - Il sindaco di Napoli e commissario straordinario di governo su Bagnoli, Gaetano Manfredi, dopo l’annuncio della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

A Cesena nasce "AgorĂ Festival", una piazza di idee per discutere di sfide e fragilitĂ del presente - Dal 24 al 26 ottobre a Cesena si svolge la prima edizione di AgorĂ Festival, ideato, progettato e organizzato dagli Editori Laterza e promosso dal Comune di Cesena, con la partecipazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena e della Camera di Commercio della Romagna, e con il contributo.

Vino, servono misure congiunturali per vincere la sfida dei mercati - Per Piero Mastroberardino, vicepresidente di Federvini, non è il momento di interventi strutturali, occorre attendere che le indicazioni sui mutati gusti dei consumatori siano più chiare. Scrive agronotizie.imagelinenetwork.com