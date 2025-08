Prima giornata a La Spezia, quinta ad Empoli con in mezzo due gare interne contro le neopromosse Padova ed Avellino e la lunga trasferta contro il forte Catanzaro. Sarà un inizio di stagione bello tosto per la Carrarese ma nel campionato di serie B di partite semplici, si sa, non ce ne sono ed il calendario ogni settimana le metterà di fronte un avversario temibile. Il girone d’andata terminerà con il match interno contro il Bari. Quello di ritorno si aprirà con la trasferta di Avellino. Alla seconda (24 gennaio) l’Empoli farà visita ad uno stadio dei Marmi tornato al pieno della capienza e con una curva nord nuova ed ancor più trascinante. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - LE REAZIONI AL CALENDARIO. Carrarese, inizio di stagione tosto. Calabro non vede l’ora di iniziare: "Fondamentale la cura del dettaglio»