Il Rito Ambrosiano ha certamente il suo significato, anche per le vicende politiche. Ma bisogna sempre ricordare che le vicende vista da lassù, in cima alla Madonnina del Duomo della città che non dorme mai, hanno significati ben precisi. Se però li porti a Roma tutto cambia, questo a Milano stentano a capirlo «dai tempi di Carlo Codega», per rendere omaggio ad un'espressione tanto cara alla tradizione lombarda (anche se nessuno è in grado di spiegare chi era quel personaggio: forse Carlo V, imperatore del Sacro Romano Impero, 1500-1558). Già , perché l'effetto più dirompente delle novità delle ultime ore nell'inchiesta milanese (che trova alcune assai clamorose conferme nel provvedimento del GIP, con i domiciliari affibbiati a personaggi di primissimo livello come l'imprenditore Catella e l'ex assessore Tancredi) è certamente quello di sconvolgere gli equilibri del Campo Largo, mettendo il leader del M5S Giuseppe Conte nella posizione migliore per imporre la propria linea agli alleati tutti e persino al PD, in questo momento sulla difensiva. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Le procure soffiano nelle vele di Giuseppi: l'Opa di Conte sul Pd di Schlein