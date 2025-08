Le pagelle di Temptation Island 2025 promossi e bocciati | Antonio 10 Alessio e Sonia non classificati

Si conclude una delle edizioni più viste e commentate di sempre. Ma chi ne esce vincitore? Chi invece sarà rimandato a settembre sul trono di Uominini e Donne? Tracciamo un bilancio semiserio di questo viaggio nei sentimenti in queste pagelle, dando i voti ai protagonisti di Temptation Island 2025. Da Antonio Panico con un bel 10 per la proposta del secolo ad Simone e Sonia non classificati, vediamo come sono andati gli esami in amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: pagelle - temptation - island - antonio

Temptation Island, le pagelle della prima puntata: c’è già un falò di confronto - Finalmente Temptation Island. La prima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia, andata in onda giovedì 3 luglio, è stata come ormai consuetudine un po’ interlocutoria.

Temptation Island, le pagelle della prima puntata: Antonio già il peggiore (1), Sonia maestra di vita (8) - L’estate si accende, ricomincia una nuova stagione di Temptation Island. Sette nuove coppie – che potremmo definire in tanti modi ma non di certo solide – arrivano in Calabria per mettere alla prova il proprio amore.

Temptation Island 2025, le pagelle: Alessio “sognatore” in piena crisi esistenziale, Sonia già regina indiscussa - E? andata in onda ieri sera la prima puntata di Temptation Island. Ecco tutte le pagelle del docu-reality di Canale 5

Temptation Island, le pagelle: Sarah e Valerio falò maturo (8), la proposta di Antonio (5,5), lo scotch di Maria Concetta (4), la tentatrice Marianna (8) Vai su Facebook

«Temptation Island», le pagelle: Sarah «parcheggiata» da Valerio (8), Antonio, paura e delirio in Tribuna Posillipo (4) Vai su X

«Temptation Island», le pagelle: Antonio e Valentina, piromani a nozze (4), Valerio e Sarah, un falò da piangere (8); Promossi e bocciati di Temptation Island 2025: i nostri voti e le pagelle alle coppie e a Filippo Bisciglia; Le pagelle di “Temptation Island 2025 Un mese dopo”: Sonia B., incinta, è tornata con Simone il terrapiattista.

Le pagelle di Temptation Island 2025, promossi e bocciati: Antonio 10, Alessio e Sonia non classificati - Chi invece sarà rimandato a settembre sul trono di Uominini e Donne? Scrive fanpage.it

Temptation Island, Antonio e Valentina (8), due cuori e un gazebo, Sonia M. e Alessio (4), 7000 falò. Le pagelle della puntata finale - Con una trilogia epica quanto una saga fantasy, si è concluso il viaggio dei sentimenti 2025. Segnala msn.com