Le nuove pergole per combattere le isole di calore nella strada scolastica

Tre nuove pergole in una strada di Milano, via Beroldo (Loreto), per “contrastare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico”: lo si apprende da una nota dell'amministrazione cittadina. La scelta è caduta su questa strada, recentemente pedonalizzata, perchĂ© vi si affacciano ben quattro. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

In questa notizia si parla di: strada - pergole - combattere - isole

Nebulizzatori rinfrescanti (VIDEO), pergole microclimatiche, fontane a terra: a Trento spunta il primo piccolo rifugio climatico della cittĂ .

Stanziati i fondi per rifare la 140: 150mila euro per l’unica strada ... - Si estende per un chilometro e mezzo sull’isolotto di San Domino, congiungendo l’area del porto al Faro delle Tremiti, è la strada provinciale numero 140 e da vent’anni ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it