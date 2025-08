Le migliori pensioni per animali a Treviso

L'estate é sinomino di vacanze, di benessere, di allegria. Mentre gli umani si concedono il meritato riposo, gli animali sono invece spesso vittime di abbandoni. L'Italia purtroppo detiene un record negativo per il numero di cani abbandonati durante il periodo estivo. Ogni anno sono circa 80.000. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

In questa notizia si parla di: animali - pensioni - treviso - sono

Trappole per i topi al Prosecco, a Treviso l'uva nelle esche per debellare i roditori; Le migliori pensioni per animali a Treviso; Cani maltrattati a Loria: intervengono le guardie zoofile ma gli vengono aizzati contro due rottweiler.