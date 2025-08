Il mito di Superman rappresenta uno dei simboli più duraturi e influenti nel mondo dei fumetti e della cultura pop. Sin dalla sua prima apparizione quasi un secolo fa, il personaggio ha ispirato numerose narrazioni che ne hanno esaltato le qualità di eroe e i valori fondamentali. Questo articolo analizza alcune delle storie più significative, offrendo una panoramica delle opere imprescindibili per ogni appassionato del Kryptoniano. le storie fondamentali di superman. 10. kingdom come. di Mark Waid e Alex Ross. Kingdom Come si inserisce nel contesto dell’universo DC, con Superman che svolge un ruolo centrale in una trama che esplora il conflitto tra una generazione di eroi più anziana e quella emergente. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Le migliori 10 storie di superman da leggere assolutamente