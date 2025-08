Le mete scelte dai VIP per le vacanze estive

Estate 2025: le mete preferite dai VIP tra lusso, relax e ritorno alle origini. L’estate è arrivata e con lei l’immancabile domanda: dove vanno in vacanza i VIP? Tra isole esclusive, rifugi immersi nella natura e nostalgici ritorni nei luoghi dell’infanzia, i personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e del web stanno condividendo sui social le loro mete estive. E, come ogni anno, alcune tendenze emergono chiaramente: la riscoperta dell’Italia, la ricerca del relax lontano dai riflettori e un tocco (immancabile) di lusso. Leggi anche Stefano De Martino chiude il suo tour, le prime parole Tra Italia ed estero, le mete scelte per le vacanze estive. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Le mete scelte dai VIP per le vacanze estive

In questa notizia si parla di: mete - estive - scelte - vacanze

VIDEO | Nuovo volo per la Lituania all'Aeroporto d'Abruzzo, 5 in tutto le rotte estive che si aggiungono alle altre 16 mete - Cinque nuove rotte estive da e per l’Aeroporto d’Abruzzo, dove nella mattina di mercoledì 4 giugno è atterrato il primo volo da Kaunas, seconda città della Lituania per numero di abitanti dopo Vilnius.

Mete estive: le destinazioni più glamour dove andare in vacanza - Life&People.it | Con l’arrivo della bella stagione, la domanda più ricorrente è: dove andare quest’estate per vivere un’esperienza esclusiva, fotogenica e fuori dal comune? Le tendenze viaggi e destinazioni dell’estate 2025 parlano chiaro: lusso sostenibile, boutique hotel affacciati sul mare, cultura e scenari da cartolina; mete glamour dettano nuove regole del jet set internazionale.

Mete estive: le destinazioni più glamour dove andare in vacanza - Life&People.it | Con l’arrivo della bella stagione, la domanda più ricorrente è: dove andare quest’estate per vivere un’esperienza esclusiva, fotogenica e fuori dal comune? Le tendenze viaggi e destinazioni dell’estate 2025 parlano chiaro: lusso sostenibile, boutique hotel affacciati sul mare, cultura e scenari da cartolina; mete glamour dettano nuove regole del jet set internazionale.

Vacanze estive, la scelta è spesso influenzata non solo dalla bellezza dei luoghi (è facile scegliere le 10 mete più belle del Mediterraneo) ma anche dall'aspetto sicurezza Vai su Facebook

Dal Mar Rosso al Giappone, le mete scelte dai folignati per le vacanze estive; Vacanze estive 2025, dove andare in Italia e nel mondo; 8 italiani su 10 andranno in vacanza. Le mete più gettonate per le vacanze estive 2025.

Vacanze estive, Toscana tra le mete preferite: boom per il turismo all’aria aperta - Cresce l’appeal dell’open air: quasi un quarto dei viaggiatori sceglie agriturismi e villaggi. Come scrive lanazione.it

Da Marcetelli a Buenos Aires: le scelte di dieci reatini doc per le vacanze - Quali sono le mete preferite dai personaggi reatini per queste vacanze estive? Riporta ilmessaggero.it