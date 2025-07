Le immagini della Jihad sui telefoni 22 adolescenti indagati | due sono livornesi e fecero esplodere un ordigno davanti a una scuola

Allarme terrorismo ed emulazione tra i giovanissimi. Ci sono infatti anche un 14enne e un 16enne residenti in provincia di Livorno tra i 22 adolescenti perquisiti ieri giovedì 31 luglio in diverse parti d'Italia. Un'operazione disposta per competenza territoriale su delega della  Procura dei. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

