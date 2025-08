Le icone contemporanee tra arte e responsabilità sociale

Esplora il mondo delle celebrità che uniscono talento e responsabilità sociale in un'era di cambiamento.

Fisciano, le imprese firmano il Patto di Responsabilità Sociale per la Città Solare 2035 - Diventare la prima città solare della Campania e tra le prime in Italia. È l’obiettivo del programma “Fisciano Comunità Solare 2035”, che segna un passo decisivo con la firma del Patto di Responsabilità Sociale da parte delle imprese locali, prevista per venerdì 16 maggio alle ore 10:30 presso.

Mary di Danimarca: un esempio di eleganza e responsabilità sociale in Nigeria - Un viaggio di stile e responsabilità : Mary di Danimarca in Nigeria per promuovere la salute materna. Leggi tutto Mary di Danimarca: un esempio di eleganza e responsabilità sociale in Nigeria su Donne Magazine.

Progetti di responsabilità sociale di Lactalis e Parmalat: coinvolti oltre 5 mila studenti - Lactalis - prima realtà del settore agroalimentare per presenza e capillarità sul territorio italiano con i brand Galbani, Parmalat, Vallelata, Zymil, Ambrosi e Castelli – premia, in data odierna presso lo Stadio Tardini, gli studenti, bambini e adolescenti, delle scuole che hanno aderito ai.

A Vicenza le icone russe della collezione Intesa Sanpaolo; Vedere l'invisibile, alle Galleria d'Italia di Vicenza la collezione di icone russe di Intesa Sanpaolo in dialogo con il contemporaneo.