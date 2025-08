Le Famiglie sospese in piazza Forse class action contro il Comune

Hanno comprato casa ma non possono entrare perché i cantieri sono bloccati. Non sono poche le famiglie rimaste incagliate nel dramma del mattone. Hanno creato un Comitato che si chiama "Famiglie sospese" e che adesso sta valutando una class action che potrebbe essere nei confronti del Comune ma anche dei costruttori. Lo ha spiegato ieri il portavoce Filippo Borsellino (nella foto) nel corso di un punto stampa davanti a uno dei cantieri sotto sequestro, quello di Casa Scalo in via Valtellina. "Quella della "class action è una delle idee - ha spiegato Borsellino-, ma non abbiamo ancora deciso. Oltre alla questione economica c'è una questione di tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le "Famiglie sospese" in piazza. "Forse class action contro il Comune"

In questa notizia si parla di: famiglie - class - action - sospese

Inchieste urbanistica: le famiglie, 'valutiamo una class action' - ha spiegato Borsellino-, stiamo sentendo diversi pareri di avvocati ma non abbiamo ancora deciso. Oltre alla questione economica c'è una questione di tempo.

Cantieri sequestrati, le famiglie che hanno comprato casa pensano alla class action - Probabile class action per le famiglie che hanno comprato casa nei palazzi bloccati a Milano per il sequestro dei cantieri, nell'ambito delle inchieste sull'urbanistica in città .

Inchiesta urbanistica: Comitato Famiglie Sospese verso una class action per i cantieri fermi a Milano - Una class action per tutelare chi ha comprato una casa mai costruita nei cantieri fermi di Milano: è questa la prospettiva annunciata dal Comitato Famiglie Sospese durante una colazione di protesta organizzata in via Valtellina, davanti al progetto bloccato di Scalo House, al centro dell’inchiesta sull’urbanistica che coinvolge il comune.

Le Famiglie sospese in piazza. Forse class action contro il Comune; Inchiesta urbanistica, le famiglie rimaste senza casa valutano la class action: “Chi ha sbagliato paghi,…; Inchiesta urbanistica: Comitato Famiglie Sospese verso una class action per i cantieri fermi a Milano.

Inchiesta urbanistica: Comitato Famiglie Sospese verso una class action per i cantieri fermi a Milano - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Secondo msn.com

Inchieste urbanistica: le famiglie, 'valutiamo una class action' - , sta valutando una class action che potrebbe essere nei confronti del Comune ma anche dei costruttori. Si legge su msn.com