Le dimissioni di Occhiuto non scuotono il centrodestra | si va compatti sulla sua ricandidatura Il voto in autunno

Le dimissioni a sorpresa del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, non lasciano scoperto il centrodestra che, compatto, si schiera con il vicesegretario nazionale di Forza Italia, pronto a ricandidarsi. Incerta ancora la data del voto, ma non avverrĂ prima dell’ultima settimana di ottobre, data probabile, e i primi di novembre. Le reazioni alle dimissioni, Gasparri: “Rivinceremo”. Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di FdI, ha detto che, “il centrodestra ricandiderĂ Roberto Occhiuto”. Concetto ribadito da Claudio Durigon, vicesegretario nazionale della Lega, che si è detto, “certo della vittoria”. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Le dimissioni di Occhiuto non scuotono il centrodestra: si va compatti sulla sua ricandidatura. Il voto in autunno

