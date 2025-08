Le aziende Ue di moda e cosmetici studiano una scappatoia dai dazi Usa | cos’è la regola della prima vendita

Un numero crescente di aziende europee di moda e cosmetici sta valutando l’utilizzo di una clausola doganale statunitense poco nota e vecchia di decenni, nota come regola della “ prima vendita “, come potenziale modo per attenuare l’impatto dei dazi del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Lo scrive la Reuters sul suo sito. La regola consente alle aziende di pagare dazi inferiori applicando tariffe al valore di un prodotto all’uscita dalla fabbrica, molto inferiori al prezzo finale di vendita al dettaglio. “Fa parte delle possibilità ”, ha dichiarato alla Reuters Nicolas Hieronimus, Ceo di L’OrĂ©al. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Le aziende Ue di moda e cosmetici studiano una scappatoia dai dazi Usa: cos’è la “regola della prima vendita”

In questa notizia si parla di: aziende - dazi - regola - moda

I dazi di Trump servono anche ad aiutare le aziende satellitari di Elon Musk - C'è un altro motivo per cui Donald Trump ha imposto dazi a quasi tutti i Paesi del mondo, e non riguarda solo il tentativo del presidente degli Stati Uniti di riequilibrare la bilancia commerciale con i partner esteri.

La risposta ai dazi delle aziende fiorentine: incontri delle pmi con nuovi mercati - FIRENZE – “ L’economia fiorentina ha una forte vocazione all’export, siamo la terza provincia italiana per vendite oltre confine e la seconda negli Stati Uniti dove ricaviamo il 25% del totale, oltre 6 miliardi, e quindi appena sono emerse criticità sul fronte dei dazi abbiamo pensato di organizzare questo evento per orientare le imprese anche verso altri mercati oltre a quello Usa”.

Ricerca EY, dazi e incertezza geopolitica: l'impatto sulle aziende italiane - Roma, 19 maggio 2025 – Il 58% delle aziende italiane ha posticipato gli investimenti a causa dell’introduzione dei dazi da parte del governo Usa.

Dazi. CNA: “Accordo al 15% molto pesante per il Made in Italy, necessari sostegni e compensazioni” “Si scrive 15 ma si legge 30% – commenta il Presidente della CNA Dario Costantini – ed è una tassa ingiusta e sproporzionata che penalizza il Made in Italy Vai su Facebook

Di fronte ai dazi statunitensi, i gruppi europei della moda puntano sulla clausola della prima vendita; Dazi Usa al 15% su auto, farmaci e chip. Casa Bianca: Ue non tasserĂ reti digitali e investirĂ 600 miliardi; Dazi, per l'Ue il 15%. Trump firma tariffe dal 10% al 41%, inasprite al 35% per il Canada - Ft, Svizzera sotto shock per tariffe Usa al 39%, franco in caduta.

L'impatto dei dazi settore per settore - 70 miliardi di euro nel 2024, l'esposizione effettiva delle imprese italiane ai dazi potrebbe riferirsi ad una base tra 45 e 50 miliardi ... Da ansa.it

Dazi e nuovi codici Ateco, gli adattamenti e le strategie necessarie per l’export italiano - Da aprile sono in vigore i nuovi codici Ateco, strumento cruciale anche per definire i regimi fiscali e doganali applicabili, soprattutto ora alla luce delle tariffe al 15% decise da Trump sulle merci ... msn.com scrive