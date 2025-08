Le app di Poste Italiane smettono di funzionare | cosa cambia e da quando

Poste Italiane ha deciso di racchiudere tutti i suoi servizi all'interno di un'unica app. Una "super app", come viene definita dagli stessi gestori. Conti, carte, risparmio, assicurazioni, luce, gas, telefono, spedizioni e molto altro ancora: tutto questo va a confluire nella app di Poste Italiane, che mette a disposizione i servizi precedentemente disponibili su due distinte applicazioni: l'app BancoPosta (dal 30 giugno) e l'app  PostePay (dal 9 ottobre), oltre a nuove funzionalità . Cos'è Pwallet. C'è poi Pwallet, uno spazio digitale dove conservare carte di pagamento di Poste Italiane, documenti, carte fedeltà , spedizioni e prenotazioni presso l'ufficio postale.

Poste Italiane, nel Q1 2025 utile netto a €597 mln (+19%), ricavi a €3,2 mld (+5%); Del Fante: "Forte impegno a generare una crescita significativa della redditività " - Acquisito il 24,8% delle azioni ordinarie di Tim, come azionista industriale di lungo periodo, a supporto della creazione di valore e del consolidamento del mercato delle telecomunicazioni in italia; saldo di dividendo di €0,75 per azione Poste Italiane ha chiuso il primo trimestre del 2025 c

Poste Italiane, 42 nuove assunzioni: a giugno partirà la “rete corrieri” - LA NOVITÁ. Secondo l’accordo firmato nel luglio scorso da tutti i sindacati, i nuovi assunti servono per «la crescita dell’e-commerce» e il calo della posta tradizionale.

Poste Italiane celebra le origini di Teate con un annullo filatelico speciale - In occasione della Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate, domenica 11 maggio Poste Italiane attiverà a Chieti un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura «Giornata delle origini e del mito fondativo di Teate», richiesto dall’associazione Achilliani aps.

