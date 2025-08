Lazio 30 milioni per salvare la Fondazione Santa Lucia | soddisfazione della Cgil

Roma, 1 agosto 2025 – La Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma riceverà 30 milioni di euro dalla Regione Lazio nell'ambito dell'assestamento di bilancio. Lo ha reso noto la Cgil e la Fp Cgil di Roma e Lazio, sottolineando che si tratta di "un risultato importante", frutto di un anno di mobilitazione di lavoratrici e lavoratori per garantire la continuità occupazionale, l'assistenza di neuroriabilitazione e la ricerca nelle neuroscienze. "Lo stanziamento di queste risorse – spiega il sindacato – conferma, fino a oggi, il mantenimento degli impegni presi dalla Regione. Continueremo a vigilare affinché il percorso di salvataggio prosegua nella giusta direzione e rafforzi i servizi pubblici".

