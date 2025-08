Lazio 12 nuovi casi di West Nile a Latina | salgono a 73 nel 2025 tre i decessi

Roma, 1 agosto 2025 – Il bollettino della Regione Lazio segnala dodici nuovi casi di infezione da virus West Nile, tutti nella provincia di Latina. Nove pazienti hanno sviluppato febbre, mentre tre hanno presentato la sindrome neurologica associata alla malattia. Le analisi sono state effettuate dal laboratorio di Virologia dell’Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani”. I nuovi contagi riguardano i comuni di Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Pontinia, Sezze e Sonnino. Dall’inizio del 2025, i casi confermati salgono così a 73, con tre decessi. Nel dettaglio: 69 sono seguiti dalla Asl di Latina, due dalla Asl Roma 6, uno dalla Asl di Frosinone e un caso è stato registrato nella provincia di Caserta. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio, 12 nuovi casi di West Nile a Latina: salgono a 73 nel 2025, tre i decessi

West Nile, casi in forte aumento nel Lazio e in Campania: allarme nelle province di Latina e Caserta Salute - Firmata un'ordinanza urgente dal governatore Rocca

#west nile in Lazio, altri 12 casi a Latina: 3 ricoveri in terapia intensiva

