Lavori sull' A26 chiude per una notte il tratto tra Baveno e Verbania

Nuova chiusura notturna in arrivo sull'A26.Secondo quanto comunicato da Autostrade per l'Italia, infatti, dalle 23 di oggi, venerdì 1° agosto, alle 6 di domani, sabato 2, il tratto Baveno-Verbania sarà chiuso in direzione nord per consentire i lavori di manutenzione dei giunti del viadotto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

