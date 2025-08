Lavori in via Bertini Ascom lancia l' allarme | Le nostre proposte per ridurli da sei a quattro mesi

“Il cantiere che dal 25 agosto sorgerĂ lungo via Bertini è di una importanza fondamentale, ma per sei mesi non si può paralizzare la cittĂ in uno dei sui punti chiave”. L’Ascom di Forlì lancia l’allarme in vista dei lavori che verranno effettuati da fine agosto nel quartiere Coriano lungo via. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Lavori in via Bertini: l'Ascom lancia l'allarme e propone soluzioni per ridurli dai sei ai quattro mesi - “Il cantiere che dal 25 agosto sorgerà lungo via Bertini è di una importanza fondamentale, ma per sei mesi non si può paralizzare la città in uno dei sui punti chiave”.

