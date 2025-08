Lavori in corso | le modifiche alla circolazione

Dalle 8:30 di lunedì 4 alle 18:30 di sabato 16 agosto scatta con orario continuato il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in caso di traffico intenso in via Anconetana dal civico 37 al civico 37G. Mercoledì 6 e giovedì 7 agosto dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: lavori - corso - modifiche - circolazione

Acquedotto Firenze: lavori in corso, ma Publiacqua non registra “grossi disagi” - Erogazione dell'acqua ridotta, per i lavori progettati da Publiacqua. Ma i disagi, secondo quanto fa sapere il gestore, sarebbero limitati.

Chiusure di tratti e svincoli, il punto coi tempi sui lavori sull'E45: "In corso i lavori non fatti in dodici anni" - "Comprendo perfettamente i disagi lamentati da chi vive lungo la E45, essendo nata e cresciuta a Bagno di Romagna, e anche tutte le lamentele che per questo i miei compaesani sollevano.

Bollate, chiuso fino al 4 giugno l’ufficio postale di via Da Vinci, lavori in corso - L’ufficio postale di Bollate situato in via Da Vinci 1 sarà chiuso per due settimane perchè interessato da interventi di manutenzione straordinaria per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

Tramvia di Firenze, proseguono i lavori per la tratta 3.2.1 verso Bagno a Ripoli. Vediamo alcune cantierizzazioni recenti o modifiche alla circolazione in corso. https://youtu.be/Nw3cES_HYTY #tramviaFI #firenzetramvia #viabiliFI #IF Vai su X

LAVORI DI ASFALTATURA IN VIA SAN FRANCESCO DI SALES: MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE DAL 21 LUGLIO A partire da lunedì 21 luglio 2025, via San Francesco di Sales sarà interessata da importanti lavori di asfaltatura, che comporter Vai su Facebook

Lavori in corso: le modifiche alla circolazione; Via Martini, lavori in corso. Cambia la circolazione; Lazio: modifiche alla circolazione Trenitalia per lavori tra il 9 e il 15 luglio.

Via Martini, lavori in corso. Cambia la circolazione - Modifiche temporanee alla viabilità per consentire interventi del Fiora. Come scrive msn.com

Lavori per nuove tubazioni aca a pescara, modifiche alla viabilità su viale pindaro e corso vittorio emanuele - a pescara proseguono i lavori per il potenziamento dell’acquedotto cittadino con nuove tubazioni in ghisa dn 600 su viale pindaro e corso vittorio emanuele, gestendo il traffico per limitare i disagi ... Si legge su gaeta.it