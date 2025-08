Lavori di pavimentazione sull' A14 tra Bari Sud e Acquaviva | disposte chiusure notturne

A causa di lavori di pavimentazione, sono state disposte alcune chiusure sull'autostrada A14 lungo il tratto tra Bari Sud e Acquaviva delle Fonti.In particolare, la carreggiata in direzione sud sar√† chiusa dalle 22 di luned√¨ 4 agosto alle 6 di marted√¨ 5. Contestualmente, saranno chiuse l'area di. 🔗 Leggi su Baritoday.it

