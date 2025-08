Lavori a rilento negli alloggi Acer Carrara | Completati a fine anno

Presenterà un'interpellanza nel prossimo consiglio comunale, Marco Barboni per l'opposizione, sugli alloggi dell'edilizia residenziale pubblica a Codigoro, di proprietà comunale la cui gestione affidata all'Acer. "Se qualcosa non funziona – si domanda Barboni – come il cantiere che chiude per la seconda volta, l'impresa svanisce non controllata da nessuno. Paratie con sopra il divieto di accesso abbattute dal vento e non ripristinate, così chiunque può accedere rischiando di farsi male. Gli utenti sono da mesi con finestre e garage tumulati con infiltrazioni di acqua piovana che entra nelle stanze dopo la demolizione di parte del cementizio dei cornicioni del tetto".

