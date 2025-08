Lavandino e bombola in alveo | rimozione immediata dei rifiuti abbandonati

Arezzo, 1 agosto 2025 – Un lavandino in ceramica e la bombola di un estintore sono stati recuperati oggi dagli operai del Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno dall'alveo dell'Allacciante Rii Castiglionesi, nel territorio comunale di Castiglion Fiorentino. I rifiuti ingombranti sono “emersi” durante le operazioni di manutenzione ordinaria in corso sul tratto, eseguite dal personale consortile per conto della Regione Toscana, nell'ambito della convenzione per la cura delle opere idrauliche di seconda categoria. A segnalazione la presenza dei materiali mercoledì è stato il Sindaco di Castiglion Fiorentino, Mario Agnelli, che ne ha individuato e denunciato l'abbandono, condividendo le immagini sui propri canali sociali per richiamare l'attenzione sull'ennesimo gesto di inciviltà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

