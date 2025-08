Lautaro Inter la fame di gol e di vittorie del Toro | ottimi segnali dal ritiro! Scudetto e poi il Mondiale con l’Argentina | vuole prendersi tutto

Lautaro Inter, la fame di gol e di vittorie del Toro: ottimi segnali dal ritiro! Gli obiettivi stagionali del capitano: vuole prendersi tutto. È tornato ad Appiano Gentile con lo sguardo determinato e le idee chiare. Lautaro Martinez, 27 anni, attaccante argentino e capitano dell' Inter, ha iniziato il ritiro estivo sotto la guida del tecnico Cristian Chivu con l'obiettivo di riprendersi tutto ciò che ha mancato nella scorsa stagione. Dopo un'annata senza trofei e con la delusione della finale di Champions persa contro il PSG, il "Toro" punta a riportare la squadra ai vertici, ma anche a guidare l' Argentina nel cammino verso il Mondiale del 2026.

