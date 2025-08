L’Austria valuta l’addio alla neutralità | a Vienna si apre il dibattito sull’adesione alla Nato

Vacilla la teoria secondo la quale se non fai male a nessuno puoi stare tranquillo, nessuno ti toccherĂ . Soprattutto se la geografia ti vede nell’Est dell’Europa e “protetta” dalle seppur piccole Repubblica Ceca e Ungheria. Ci riferiamo all’ Austria, il cui governo, quattro giorni fa, ha aperto al dibattito pubblico sull’opportunitĂ di aderire alla Nato abbandonando lo stato di Paese neutrale. L’iniziativa segue le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Esteri Beate Meinl-Reisinger, 47 anni, al quotidiano tedesco Die Welt am Sonntag. “Non esiste una maggioranza in parlamento o tra la popolazione a favore dell’adesione alla Nato”, ha affermato Meinl-Reisinger, “ma un dibattito su tale argomento potrebbe comunque essere molto produttivo poichĂ© la neutralitĂ da sola non ci protegge”. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - L’Austria valuta l’addio alla neutralitĂ : a Vienna si apre il dibattito sull’adesione alla Nato

