Il Napoli fissa il prezzo per cedere Raspadori Giacomo Raspadori è entrato nel mirino dell’Atletico Madrid, dopo tre stagioni al Napoli condite da due scudetti . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - L’Atletico Madrid su Raspadori, il Napoli fissa il prezzo per la cessione

Napoli, Iachini su Raspadori: «La sua presenza migliora Lukaku. Sono una coppia d’attacco veramente di alto livello» - Napoli, Iachini su Raspadori. Le dichiarazioni del tecnico sull’attaccante italiano in coppia con Lukaku L’allenatore Giuseppe Iachini ha parlato a Kiss Kiss Napoli ai microfoni di Radio Goal, in riferimento particolare alla sfida del Napoli contro il Parma per la 37a giornata di campionato, ma non solo, commentando anche la coppia avanzata degli azzurri.

Napoli, proposta shock per Lookman: 25 milioni più Raspadori, ma l’Atalanta alza la posta - Il Napoli ha messo nel mirino Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta, come rinforzo per la prossima stagione.

Calcio Napoli, Conte studia la formazione per Parma: la scelta tra Neres e Raspadori - Il tecnico del Calcio Napoli al lavoro a Castelvolturno per mettere in campo la migliore squadra possibile domenica sera: sembra fatta la scelta per il compagno di reparto di Lukaku.

