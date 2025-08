Latitante da quatto anni aveva commesso furti a Milano | arrestato a Duino Aurisina

Arrestato un latitante nel Comune di Duino Aurisina: era ricercato per furto da quattro anni e doveva scontare oltre un anno di prigione. Si tratta di un 45enne di nazionalità rumena, che aveva commesso svariati reati a Milano nel 2018. I Carabinieri del nucleo radiomobile di Duino Aurisina hanno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

In questa notizia si parla di: duino - aurisina - latitante - anni

Detenuta evasa con scarcerazione fissata al 2042 catturata a Duino Aurisina, il tentativo estremo di fuga - Una cittadina serba è stata arrestata a Duino Aurisina per evasione e uso di atto falso. Tentava di fuggire verso il suo paese d'origine.

Si nascondeva in giro per l'Europa da nove anni, ladro di rame arrestato al confine; Duino, arrestato latitante che doveva scontare quattro anni e mezzo di carcere; Controlli a Trieste e Duino Aurisina: arresti e denunce per guida in stato di ebbrezza nel weekend.

Salerno, estradato dall'Albania: latitante condannato a 25 anni - Estradato dall'Albania: latitante condannato a 25 anni Articolo riservato agli abbonati premium mercoledì 16 luglio 2025, 07:44 - Segnala ilmattino.it

Droga, estradato dall'Albania latitante condannato a 25 anni - SALERNO (ITALPRESS) – In esecuzione di un provvedimento di estradizione verso l’Italia, a seguito di indagini condotte dalla Polizia di Stato, è atterrato presso l’aeroporto di Fiumicino ... Da iltempo.it