Latina, 1 agosto 2025 – Il Comune di Latina ha intensificato le operazioni di prevenzione contro la diffusione del virus West Nile, dopo i nuovi casi segnalati dalla Asl. Tra il 17 e il 31 luglio sono stati effettuati 27 interventi mirati di disinfestazione, soprattutto in aree rurali dove sono stati riscontrati contagi sia umani sia equini. La sindaca Matilde Celentano ha spiegato che gli interventi comprendono larvicidi nei pozzetti stradali, tombini e caditoie, oltre a trattamenti adulticidi notturni nelle zone urbanizzate, come previsto dal Piano nazionale di prevenzione e risposta alle arbovirosi 2020-2025. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Latina, interventi straordinari contro il virus West Nile: disinfestazioni e raccomandazioni ai cittadini

