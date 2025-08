L' Atalanta risponde all' Inter | Lookman offerta non accettata

Respinta l'offerta dei nerazzurri di 45 milioni bonus compresi. Il nigeriano aveva già trovato l'accordo, ma la Dea ha detto di no. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Atalanta risponde all'Inter: "Lookman, offerta non accettata"

Milan – Napoli duello per Scalvini, blitz di Manna c’è l’offerta all’Atalanta - Sia Milan che Napoli nel frattempo starebbero cercando di far leva sui tanti infortuni subiti dal difensore per abbassare il prezzo.

Cherki Atalanta, priorità per rinforzare l’attacco. Offerta in arrivo? Il piano dei nerazzurri - Cherki Atalanta, l’attaccante più desiderato dalla squadra nerazzurro per l’estate. Bozza di offerta? La situazione attuale di mercato Secondo quanto riportato da CalcioNews24, l’Atalanta è ancora intenzionata a portare Cherki a Bergamo: un dato di fatto considerando sia l’interesse di gennaio che ovviamente delle potenzialità del giocatore.

Retegui accetta l’Arabia per 20 milioni l’anno. Alzata l’offerta a 65 milioni, Atalanta verso il sì - CALCIOMERCATO. L’attaccante nerazzurro ha accettato l’allettante proposta per 4 campionati che viene dall’Al-Qadsiah, quasi fatto anche l’accordo tra le due società .

?L’#Inter attende una risposta dall’#Atalanta all’offerta ufficiale da 42 milioni di euro più 3 di bonus per Ademola #Lookman. Percassi ha provato ad alzare la voce volendo dettare tempi e costi dell’operazione, ma non ha chiuso all’affare, anzi. Nessun piano Vai su Facebook

