L’Atalanta rifiuta ancora l’offerta dell’Inter per Lookman lui rompe col club sui social | ora è braccio di ferro

“No, grazie. Troppo pochi”. L’Atalanta ha rifiutato l’offerta dell’Inter per Ademola Lookman da 45 milioni complessivi (42+3 di bonus). Lo ha comunicato il club bergamasco, che però continua a non fissare il prezzo. Ma si parla di 50 milioni. Da capire se servirà davvero aggiungere 5 milioni o non basteranno nemmeno quelli. Intanto, l’Inter sembra non intenzionata ad alzare ulteriormente l’offerta, considerando la cifra offerta pari al valore del calciatore. Ma a fare clamore – pur rimanendo in silenzio – è stato lo stesso Lookman. Nessuna dichiarazione, ma un gesto (una serie di gesti, in realtà ) emblematici. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

