L'Atalanta domani alle 15 a Lipsia per il primo test internazionale pre-stagione

La stagione internazionale dell’Atalanta inizia domani in Germania, con la prima di due amichevoli internazionali consecutive contro formazioni di Bundesliga. Domani alle 15 (diretta su DAZN) alla Red Bull Arena contro i padroni di casa del Lipsia, avversario affrontato dallo Dea nel marzo 2022 nei quarti di finale di Europa League, con il confronto vinto dai teutonici per 3-1 dopo il pareggio 1-1 all’andata e il 2-0 per il Lipsia corsaro a Bergamo al ritorno. Pochi mesi dopo, nel luglio 2022, Atalanta e Lipsia si sarebbero ritrovate al tavolo, in una trattativa di mercato estivo che avrebbe portato a Bergamo il non ancora noto Ademola Lookman (in quell’ultima stagione in prestito al Leicester), acquistato dai nerazzurri per 10,8 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - L’Atalanta domani alle 15 a Lipsia per il primo test internazionale pre-stagione: dove vederla

