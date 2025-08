Lasciano il figlio di 10 anni in aeroporto perché ha il passaporto scaduto | Partiamo lo stesso La polizia li ferma prima del decollo

"Mamma ho perso l'aereo", ma al contrario. Se nel famoso film il piccoletto si perdeva suscitando il panico nei genitori, nel caso accaduto a Barcellona è accaduto il contrario. Un bambino di 10 anni è stato lasciato volontariamente dai genitori al terminal dell'aeroporto di Barcellona El Prat, dopo aver scoperto che il suo passaporto era scaduto e dunque, non avrebbe potuto imbarcarsi con loro. Cosa fanno papà e mamma? Rinuunciano al viaggio? Macché. La coppia molto disinvoltamente e irresponsabilmente avrebbe deciso di imbarcarsi comunque sul volo ormai programmato; mollando il bambino a un parente avvertito di andarselo a riprendere.

