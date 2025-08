Lasciano il figlio di 10 anni in aeroporto perché ha il passaporto scaduto Il blitz della polizia sull’aereo in partenza – Il video

Un bambino di 10 anni è stato lasciato dai genitori al terminal dell’aeroporto di Barcellona El Prat, dopo aver scoperto che il suo passaporto era scaduto. La coppia avrebbe deciso di imbarcarsi comunque sul volo ormai programmato, mollando il bambino a un parente. A raccontare la storia è stata Lilian, coordinatrice dei controllori del traffico aereo del’aeroporto su TikTok citata dai media spagnoli. Il bambino lasciato a un parente in arrivo. Il bambino ha spiegato al personale di uno dei principali aeroporti spagnoli di non poter partire perché il suo passaporto era scaduto e non aveva il visto necessario per la destinazione. 🔗 Leggi su Open.online

