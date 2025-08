Lasciano il figlio di 10 anni in aeroporto | Noi partiamo

(Adnkronos) – La vacanza non può aspettare, i genitori lasciano il figlio di 10 anni in aeroporto per non perdere il volo. E' successo a Barcellona, in un terminal dell'aeroporto El Prat, come racconta l'emittente Antena 3. Il ragazzino, a quanto pare, era sprovvisto di documenti necessari per salire a bordo dell'aereo con mamma e . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

