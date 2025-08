L' ascensore è rotto da 20 giorni anziana segregata in casa MM | Atto vandalico difficile trovare i pezzi di ricambio

Chiusa in casa dal 14 luglio perché l'ascensore nella palazzina popolare in cui vive al settimo piano, in via Cascina Bianca 15 a Milano (zona ospedale San Paolo), scala H, è stato vandalizzato ed è stato difficile trovare il pezzo di ricambio. La donna, che ha 83 anni, è rimasta “segregata” nel. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

L'ascensore è rotto da 20 giorni, anziana segregata in casa. MM: Atto vandalico, difficile trovare i pezzi di ricambio.

