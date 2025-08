La notizia arriva dalla statistica di uno studio assicurativo: il 67 per cento dei milanesi si perde nonostante il navigatore. E niente, c’è da commuoversi. PerchĂ© dietro questo numero c'è tutta la nostra umanitĂ : quella che preferisce sbagliare strada piuttosto che ammettere di non sapere dove sta andando, la stessa che vuole piĂą tecnologia in auto (59%) ma poi non sa usare quella che ha giĂ . Mi immagino la scesa: “Alla rotonda, prima a destra”, dice la vocina metallica. Ma noi no, andiamo dritti per principio. PerchĂ© in fondo, forse, resistiamo ancora all'idea che una macchina possa dirci cosa fare. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’arte umana di smarrirsi