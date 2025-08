L' Antitrust multa Giorgio Armani per pubblicità ingannevole sulla sostenibilità | sanzione da 3,5 milioni di euro

L’AutoritĂ Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato alle societĂ Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A. una sanzione di 3,5 milioni di euro per pratica commerciale ingannevole ai sensi del Codice del consumo, attuata dal 22 aprile 2022 fino al 18 febbraio 2025. In particolare, le societĂ hanno reso dichiarazioni etiche e di responsabilitĂ sociale non veritiere e presentate. 🔗 Leggi su Feedpress.me Š Feedpress.me - L'Antitrust multa Giorgio Armani per pubblicitĂ ingannevole sulla sostenibilitĂ : sanzione da 3,5 milioni di euro

Giorgio Armani, arriva la sanzione del Garante per ‘pubblicità ingannevole’: “Faremo ricorso al Tar” - La capogruppo dell’impero della moda fa sapere che “accoglie con amarezza e stupore la decisione dell'Autorità Garante della Concorrenza” giunta a a conclusione del procedimento avviato a luglio 2024. Riporta msn.com

L’Antitrust multa Armani per «pratica scorretta». Sanzione da 3,5 milioni di euro - Una maxi sanzione da 3,5 milioni di euro per pratica commerciale ingannevole. Scrive ilsole24ore.com