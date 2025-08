L’Antitrust multa Armani per 3 milioni e mezzo di euro L’inganno della tutela dei lavoratori che in subappalto non c’era

L’Antitrust ha irrogato alle società Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A. una sanzione di 3,5 milioni di euro per pratica commerciale ingannevole. In particolare, si legge in una nota dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato «le società hanno reso dichiarazioni etiche e di responsabilità sociale non veritiere e presentate in modo non chiaro, specifico, accurato e inequivocabile». La società replica, dicendo che impugnerà la decisione. «Giorgio Armani S.p.A. accoglie con amarezza e stupore la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, giunta a conclusione del procedimento avviato a luglio 2024 per presunta pubblicità ingannevole, con la quale la società G. 🔗 Leggi su Open.online