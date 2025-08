L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha contestato a Giorgio Armani S.p.A. e G.A. Operations S.p.A. la diffusione di dichiarazioni ingannevoli in materia di etica e responsabilità sociale. Secondo l’Antitrust, i messaggi presenti nel Codice Etico e sui siti armani.com e armanivalues.com non riflettono le reali condizioni di lavoro riscontrate presso fornitori e subfornitori incaricati della produzione di borse e accessori in pelle. Il Garante ha per questo inflitto una multa da 3,5 milioni di euro per pratica scorretta, scrive Ansa. Sostenibilità solo di facciata: gravi irregolarità nel lavoro per il brand Armani. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - L’Antitrust multa Armani con 3,5 milioni per pratica scorretta