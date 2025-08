L’appuntamento è per questa sera alle 21 alla palestra comunale al Piano per il consiglio di paese nel quale saranno affrontate "tutte le criticità inerenti alla potenziale costruzione dell’infrastruttura e illustrati gli atti intrapresi dall’Amministrazione Comunale per fermare i lavori". L’infrastruttura in questione è l’antenna alta 35 metri che la società Inwit Spa intende posizionare su un terreno classificato come agricolo in località ca’ Formolli, antistante il passaggio a livello di via Masoni sulla Statale 38. I lavori per il basamento erano stati per altro già stati realizzati quando una decina di giorni fa il caso è approdato in consiglio comunale, lo stesso dove, all’unanimità , si è deciso di lanciare una petizione contro l’antenna. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’antenna contestata in paese. Questa sera il confronto