L’antenato della patata? Un pomodoro. Un recente studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Cell ha rivelato origine della patata moderna. Questo evento evolutivo, avvenuto in Sud America, avrebbe dato origine alla patata che oggi conosciamo, trasformando radicalmente le potenzialità evolutive delle piante coinvolte. I genomi di oltre 500 patate passati ai raggi X. Per anni gli scienziati hanno cercato di conoscere l’esatta origine delle moderne piante di patata. Per arrivare a una risposta certa e definitiva, un team internazionale coordinato dall’Accademia cinese delle Scienze agrarie ha analizzato 450 genomi di patate coltivate e 56 di patate selvatiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’antenato della patata? Il pomodoro. Così si è evoluto (e adattato) il tubero più diffuso al mondo