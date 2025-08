L' amore non va in vacanza diventa una serie tv | Apple TV+ vuole adattare il cult con Jude Law e Cameron Diaz

Il classico della commedia romantica del 2006 ispirerĂ una miniserie con nuovi protagonisti, tra cui attrici di fama internazionale, e una sceneggiatura fresca e moderna. Nel panorama delle produzioni televisive in arrivo, Apple TV+ sta lavorando a una miniserie intitolata The Holiday (L'amore non va in vacanza), un adattamento del celebre film di Nancy Meyers del 2006. La notizia ha creato grande aspettativa, poichĂ© il film originale, con protagonisti Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black, è stato a lungo apprezzato come una delle commedie romantiche piĂą amate degli ultimi vent'anni. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - L'amore non va in vacanza diventa una serie tv: Apple TV+ vuole adattare il cult con Jude Law e Cameron Diaz

Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, la vacanza d’amore ai Caraibi: “Amami in ogni dove” - La storia d’amore tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice va a gonfie vele. L’amore tra la conduttrice televisiva e il ballerino di Ballando con le stelle è sbocciato nel corso dell’ultima edizione del programma televisivo e, a mesi di distanza da quell’avventura televisiva, sembra essersi fortificato ulteriormente.

Elisa Isoardi ha un nuovo amore, gli scatti in vacanza con lo chef stellato Ernesto Iaccarino - La conduttrice uscente di Linea Verde si gode l'estate all'insegna delle nuove emozioni. A beccarla in compagnia dello chef stellato Ernesto Iaccarino, il suo nuovo compagno, è il settimanale Diva e Donna: gli scatti esclusivi della loro vacanza insieme.

Belen Rodriguez: una vacanza all’insegna dell’amore con Luna Marì - Belen Rodriguez e il legame speciale con sua figlia Luna Marì: una vacanza all’insegna dell’amore. Nel cuore dell’estate italiana, Belen Rodriguez ha deciso di concedersi una pausa dai riflettori per dedicare del tempo prezioso alla persona più importante della sua vita: sua figlia Luna Marì.

