L’amore che ho di Paolo Licata | la storia di Rosa Balistreri

In estate è abitudine cercare in giro la proiezione di qualche film per trascorrere le ore serali in compagnia e per dimenticare la canicola della giornata. Questa estate ho avuto la possibilità di assistere alla prima del film L’amore che ho. Il film è stato premiato a Grotte, comune. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: amore - paolo - licata - storia

Vincenzo Ferrera, Paolo Licata, Tania Bombaci, video intervista L’amore che ho: «L’odissea di Rosa Balistreri» - La nostra video intervista al regista Paolo Licata e agli attori Vincenzo Ferrera e Tania Bombaci, per L’amore che ho, biopic sull’artista siciliana Rosa Balistreri presentato al Torino Film Festival e ora al cinema.

Vincenzo Ferrera, Paolo Licata, Tania Bambaci, video intervista L’amore che ho: «L’odissea di Rosa Balistreri» - La nostra video intervista al regista Paolo Licata e agli attori Vincenzo Ferrera e Tania Bambaci, per L’amore che ho, biopic sull’artista siciliana Rosa Balistreri presentato al Torino Film Festival e ora al cinema.

Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, qual è il segreto del loro amore che dura da oltre 40 anni? La confessione - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo rivelano finalmente qual è il segreto del loro amore che dura da oltre quarant’anni.

È già sold out la proiezione di “L’amore che ho”, il film di Paolo Licata nelle sale scorso mese di maggio che sarà proiettato al teatro Panoramica dei Templi domani, 30 luglio, alle ore 21. Si tratta di un’iniziativa del Parco archeologico, in collaborazione con “St Vai su Facebook

L’amore che ho di Paolo Licata: la storia di Rosa Balistreri; Proiezione de “L’amore che ho” il film che racconta Rosa Balistreri; L’amore che ho di Paolo Licata.

“L’amore che ho” di Paolo Licata racconta Rosa Balistreri, “la cantatrice del Sud” - Rosa ha passato la vita a lottare: e mentre guarda le vecchie foto chiuse in una scatola, si vede passare davanti una famiglia che non c'è più, una figlia che non la vuole, un marito che le ha fatto m ... Riporta scrivolibero.it

Campofelice di Roccella, grande attesa per “L’Amore che ho”: stasera la proiezione con il regista Licata all’Arena Re - Campofelice di Roccella – Questa sera, giovedì 17 luglio, alle ore 21:30, l’Arena Re ospiterà un appuntamento speciale con il grande cinema d’autore: la proiezione del film “L’Amore che ho” di Paolo L ... Si legge su cefalunews.org