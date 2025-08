di Claudio Roselli Il rituale si è ripetuto quando ancora non era giorno pieno e con diversi cittadini in piazza, segno tangibile di un affetto che è sempre forte, anche in chi non era presente (e non era nemmeno nato) quando la violenta esplosione svegliò una comunitĂ che a quel punto si sentiva tranquilla, dopo che si erano sparse le voci su un’ora della notte oramai trascorsa. Sembrava una scossa di terremoto, a giudicare dalle oscillazioni delle pareti e invece era ben altro. Ieri all’alba, ha commemorato con partecipazione e raccoglimento l’81esimo anniversario dell’abbattimento della Torre di Berta, simbolo identitario della cittĂ (era stata eretta nel 1198 per volere di un gruppo di facoltose famiglie del Borgo), distrutta durante la ritirata delle truppe tedesche il 31 luglio 1944. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’alba della memoria in centro 81 rintocchi per non dimenticare:. Sansepolcro onora la sua torre