Lady Eliza Spencer è una delle bellissime nipoti della compianta Lady Diana ed è figlia del suo amato fratello Carlo, attuale Conte di Spencer. La donna ricorda la zia per la sua bellezza e grazia e, diverse volte, ha attirato l’attenzione della stampa mondiale con i suoi look sempre raffinati. Adesso, però, un’importante notizia che la riguarda ha fatto il giro del mondo, visto che la cugina di William d’Inghilterra ha raccontato sul suo canale Instagram ufficiale di aver ricevuto la proposta di nozze dal suo fidanzato storico Channing Millerd. Lady Eliza Spencer, infatti, ha condiviso delle foto in cui mostra il suo meraviglioso anello di fidanzamento e la location romantica in cui ha ricevuto la fatidica richiesta. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lady D., la nipote Lady Eliza Spencer si sposa, la proposta da sogno