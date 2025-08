Ladro scippa il cellulare alla giornalista tv Clara Nery il momento dell’aggressione ripreso dalle telecamere

Attimi di paura per la giornalista televisiva Clara Nery che, poco prima di entrare in diretta per un notiziario a Rio de Janeiro, è stata scippata del cellulare. A compiere il gesto è stato un ladro a bordo di uno scooter. L’intera scena è stata ripresa dalle telecamere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: ladro - cellulare - giornalista - clara

