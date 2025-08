Ladra col Pos nascosto nella borsa | così colpiva turisti a Sorrento e Roma | Ecco come difendersi

Fermata dopo un furto in un bar, nella borsa aveva un lettore di carte contactless. Così effettuava micro pagamenti ai danni di ignari passanti. Ecco come funziona il trucco e come difendersi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ladra col Pos nascosto nella borsa: così colpiva turisti a Sorrento e Roma | Ecco come difendersi

