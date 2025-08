L' adolescente che paga le escort

Cara dottoressa Braghieri, sono molto preoccupata per mio figlio adolescente, che ha scoperto il sesso in età abbastanza precoce. Che c’è di male? Nulla, per carità , non sono una bacchettona che pensa di vivere negli anni Cinquanta. Il problema è un altro. Purtroppo mio figlio per soddisfare le proprie legittime aspirazioni erotiche non disdegna di aprire il portafoglio. Sì, insomma, paga per avere rapporti a pagamento. Con quali soldi? Oltre alla classica paghetta utilizza delle somme che gli entrano come rimborso spese, essendo un bravo sportivo, non ancora professionista, vista l’età , ma comunque abbastanza privilegiato e fortunato rispetto ai suoi coetanei. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

